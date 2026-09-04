Впервые за 664 дня. Где смотреть возвращение Мудрика в чемпионат Англии: расписание трансляций матча "Ноттингем" – "Тоттенхэм"

Лондонский "Тоттенхэм" в субботу, 5 сентября, проведет матч третьего тура нового розыгрыша английской Премьер-лиги. Команда тренера Роберто Де Дзерби, в составе которой должен дебютировать украинец Михаил Мудрик, сыграет на выезде с "Ноттингем Форест".

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Поединок принимает стадион "Сити Граунд". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Украинские любители футбола смогут увидеть благодаря платформе Setanta Sports. Прямой эфир из Ноттингема пройдет на сайте вещателя и в его приложении.

Обе команды неудачно стартовали в новом сезоне национального английского первенства: "лесники" набрали очко в двух матчах, а "шпоры" проиграли оба поединка с общим счетом 0:5.

В минувшем сезоне "Тоттенхэм" уступил "Ноттингему" дважды по 0:3. А в последний раз лондонцы обыгрывали соперников в апреле 2024 года.

Мудрик должен появиться на поле в официальном матче впервые с 28 ноября-2024. Его отсутствие, связанное с дисквалификацией и допинговым скандалом, составит минимум 646 дней или 664, если принимать во внимание последнюю игру в Премьер-лиге.

Напомним, в декабре 2024 года в допинг-пробе украинца обнаружили мельдоний, после чего футболиста временно отстранили от матчей. Позже он получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию, а в июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировали дело: санкции были сняты, и украинец получил право немедленно вернуться на поле. После этого он возобновил тренировки и сыграл в предсезонных матчах "Челси", откуда и перешел в "Тоттенхэм" на правах аренды.

Как сообщал OBOZ.UA, были раскрыты финансовые детали трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Тоттенхэи".

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