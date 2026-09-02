Штрафы и трансфер за 87,5 млн евро: стали известны детали перехода Мудрика в новый клуб

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик продолжит карьеру в лондонском "Тоттенхэме", который оформил арендное соглашение до конца сезона. Наш соотечественник в стане "шпор" воссоединился с итальянским тренером Роберто Де Дзерби, с которым он работал в донецком "Шахтере", и будет выступать под 27-м номером.

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По данным проекта "ТаТоТаке", "Тоттенхэм" взял на себя обязательства выплачивать зарплату футболисту в полном объеме, а также заплатит солидную сумму за саму аренду Мудрика. При этом столичный клуб прописал в соглашении возможность выкупить нашего полузащитника за 75 миллионов фунтов (87,5 млн евро).

Это на 20 миллионов больше, чем "Челси" предлагал за полноценный трансфер Мудрика "Брентфорд". Интересно также и то, что в контракте украинца прописаны бонусы и штрафы за его результаты на "Уайт Харт Лейн".

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в 2023 году за 70 миллионов евро плюс бонусы. За лондонцев хавбек отыграл 73 матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет 10 забитых мячей и 11 результативных передач. В ноябре-2024 стало известно о том, что украинец сдал положительную допинг-пробу, из-за чего он пропустил 20 месяцев.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сделал заявление во возвращении Мудрика в команду.

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