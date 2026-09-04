Стало известно, когда Мудрик дебютирует за новый клуб и сыграет первый матч после дисквалификации

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик сможет дебютировать за лондонский "Тоттенхэм" уже в ближайшую субботу, 5 сентября. Наш соотечественник готовиться впервые с 28 ноября 2024 года выйти на поле в официальном матче, в котором "шпоры" сыграют на выезде с "Ноттингем Форест".

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Об этом на пресс-конференции перед игрой заявил главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби, пишет портал football.london. По словам итальянского специалиста, Мудрик понадобиться определенное время, чтобы войти в игровой ритм, однако он наверняка сможет сыграть в Ноттингеме несколько десятков минут.

"Ему нужно время, чтобы попасть в стартовый состав. Он готов прямо сейчас отыграть 15-20 минут. Мы провели вместе очень особенный сезон в "Шахтере". У него было много проблем, последняя из которых – дисквалификация. Однако у него много качеств, и ему нужно правильно прочувствовать этот сезон, не испытывая слишком большого давления. Сейчас самое время показать, почему "Челси" потратил на него 100 миллионов. Думаю, он готов сыграть часть матча", – сказал Де Дзерби.

Отметим, что "шпоры" провально стартовали в новом розыгрыше английской Премьер-лиги, потерпев два поражения с общим счетом 0:5. Мудрик перебрался в лондонский клуб из "Челси" на правах аренды.

Как сообщал OBOZ.UA, были раскрыты финансовые детали трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Тоттенхэи".

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