Официально. Мудрик перешел из "Челси" в новый клуб

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о подписании украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика. Соглашение рассчитано до завершения сезона 2026/27 и предусматривает право выкупа 25-летнего футболиста за 75 миллионов фунтов стерлингов.

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Мудрик заявил, что рад присоединиться к команде и рассчитывает как можно скорее начать тренировки и матчи. Также он отметил, что с нетерпением ждет новой совместной работы с главным тренером Роберто Де Дзерби, под руководством которого ранее выступал в донецком "Шахтере".

Главный тренер "Тоттенхэма" подчеркнул, что хорошо знает возможности украинца по совместной работе в прошлом и рассчитывает на его скорость, игру один в один и атакующий потенциал. Спортивный директор клуба Йохан Ланге отметил амбиции футболиста и выразил уверенность, что он сможет помочь команде.

По информации BBC, интерес к игроку проявлял "Лидс", однако "Тоттенхэм" подключился к переговорам на позднем этапе. Решение усилить позицию вингера было принято после неудачных попыток подписать Илимана Ндиая и Коди Гакпо.

Дебют Мудрика за "Тоттенхэм" может состояться 5 сентября в матче против "Ноттингем Форест". Ранее украинец провел за "Челси" 73 матча и принял участие в 21 результативном действии.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года в допинг-пробе Мудрика обнаружили мельдоний, после чего футболиста временно отстранили от матчей. Позже он получил четырехлетнюю дисквалификацию и подал апелляцию, а в июле 2026 года Футбольная ассоциация Англии и WADA урегулировали дело: санкции были сняты, и украинец получил право немедленно вернуться на поле. После этого он возобновил тренировки и сыграл в предсезонных матчах "Челси".

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