Впервые за 6 лет. Эстафета на Кубке мира по биатлону завершилась сенсацией

Сборная Норвегия по биатлону показала худший результат в женской эстафете за последние шесть лет. На 5-м этапе Кубка мира норвежки, которые изначально считались основными фаворитками гонки, сенсационно пришли к финишу десятыми.

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Победительницей стала команда Франции. Вторыми приехали к финишу шведки. Третьими стали представительницы Германии. Норвегия от первого места отстала более чем на 3 минуты.

На предыдущих этапах сезона норвежская сборная три раза подряд занимала подиум. Первое место в Эстерсунде и Хохфильцене, а также "серебро" в Оберхофе.

В эстафете в Рупольдинге ключевым стал первый этап, который бежала Марит Скоган. 25-летняя уроженка Стейнхьера на стойке не смогла с 8 выстрелов закрыть две мишени, уйдя на два штрафных круга. В результате этого команда упала на 16-е место.

"Пожалуй, это худшее чувство, которое я испытывала в жизни. Когда это произошло первая мысль была, что это я все испортила", – в слезах прокомментировала изданию NRK свое выступление Скоган.

Каролин-Оффихстад Кноттен, Юни Арнеклейв и Ингрид-Ландмарк Тандреволд на своих этапах лишь смогли подтянуть сборную Норвегии в 10-ку.

Последний раз такой провал биатлонисток из Норвегии случился в начале 2018 года в Оберхофе. Ингрид Тандреволд, Сюнневе Сулемдал, Хильде Фенне и Марте Олсбю Ройзелланн финишировали десятыми с показателем стрельбы 2+15.

В том же сезоне Норвегия показала свой худший результат, финишировав 13-й с 8 кругами штрафа.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские биатлонистки не смогли завоевать первые награды нынешнего сезона Кубка мира. В четверг, 10 января, "сине-желтые" финишировали пятыми в немецком Рупольдинге в эстафетной гонке.

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