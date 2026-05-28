Впервые в истории! Украина установила рекорд на Roland Garros-2026

Сразу четыре украинские теннисистки выступят в третьем круге Открытого чемпионата Франции – Roland Garros, который в эти дни проходит в Париже. Это означает, что впервые в истории наша страна будет представлена на этом турнире серии Большого шлема таким количеством спортсменок.

Накануне в 1/16 финала пробились Элина Свитолина, Марта Костюк и Юлия Стародубцева, которая сотворила самую грандиозную на сегодня сенсацию парижского мейджора, отправив домой вторую ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана. Теперь же присоединилась к соотечественницам киевлянка Александра Олейникова.

25-летняя спортсменка в драматичной борьбе оказалась сильнее австралийки Кимберли Биррелл. Украинка выиграла первый сет 6:3, однако полностью провалилась во второй партии, где не взяла ни одного гейма.

Решающий сет Олейникова начала с брейка, но тут же отдала свою подачу. В итоге соперницы добрались до супертайбрейка. В нем наша теннисистка практически не оставила шансов сопернице, выиграв 10:5. Для Александры это первый в карьере выход в третий круг турнира БШ.

Отметим, что в минувшем году Украина в 1/16 финала Roland Garros была представлена тремя теннисистками – Свитолиной, Костюк и Стародубцевой.

Как сообщал OBOZ.UA, Юлия Стародубцева впервые в истории женского тенниса в Открытой эре (с 1968 года) взяла тай-брейк решающего сета против сеяной из топ-5 на Открытом чемпионате Франции.

