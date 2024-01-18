Впервые в истории! Матч Australian Open установил сумасшедший рекорд ТБШ

Третья ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и нейтральная теннисистка Анна Блинкова (№57 WTA) во втором круге Australian Open провели самый длинный тай-брейк в истории турниров "Большого шлема" (ТБШ) среди одиночных встреч. Чтобы определить победителя спортсменкам понадобилось провести 42 розыгрыша.

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Решающий тай-брейк до 10 очков продлился 31 минуту и закончился со счетом 22:20 в пользу 25-летней москвички.

В общей сложности теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. Поединок завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20). Выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии Блинковой удалось впервые в карьере.

После своей победы россиянка призналась, что это такой успех ей дался.

"Мне удалось победить саму себя – и благодаря этому я победила в конце. Руки у меня тряслись так, что я не могла попасть – особенно на моих матчболах. У меня в карьере было много трудных матчей, и очень часто разница между победителем и проигравшим – одно-два очка. Кто-то говорит, что в этом красота тенниса, кто-то – что в этом ужас тенниса. Сегодня мне удалось мне быть сильнее на эти один-два мяча", - цитирует Блинкову sports.ru.

В четвертом круге Блинкова сыграет против итальянки Ясмине Паолини (№31 WTA). Начало 20 января в 02:00 по киевскому времени

Как сообщал OBOZ.UA, украинские теннисистки на Australian Open установили исторический рекорд для нашей страны. Впервые сразу четыре наших соотечественницы сыграют в третьем круге соревнований подобного уровня.

Напомним, что во втором круге АО украинка Марта Костюк не стала пожимать руку россиянке. Наша соотечественница одержала победу, но отказалась традиционно приветствовать соперницу.

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