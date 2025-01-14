Где смотреть 5-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

В среду, 15 января, в немецком Рупольдинге стартует состоялся 5-й этап Кубка мира по биатлону, сезона 2024/2025. Соревнование будет состоять из трех дисциплин: индивидуальной гонки, эстафеты и масс-старта.

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Рупольдинг стал ключевым местом для проведения биатлонных соревнований благодаря своей современной инфраструктуре и долгой истории. Первые национальные и международные старты прошли здесь в 1970 году. В 1977 году началось строительство стадиона на горе Цимберг, где уже через два года состоялись чемпионаты мира.

Впоследствии комплекс постоянно модернизировался: в 1985 году он принял очередной чемпионат мира, а к 1996 году был полностью обновлен, привлекая на соревнования десятки тысяч зрителей.

С 2005 года Чимгау-Арена стала универсальной площадкой для биатлона и северной комбинации. В 2010 году она прошла масштабную реконструкцию к чемпионату мира 2012 года: были построены новые функциональные здания, расширены трибуны до 13 тысяч мест и улучшена инфраструктура. Сегодня Рупольдинг считается одним из самых современных центров зимнего спорта, привлекающим тысячи болельщиков со всего мира.

Состав женской сборной Украины: Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Анна Кривонос, Елена Городная, Ирина Петренко

Состав мужской сборной Украины: Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

В Украине в прямом эфире все гонки показывают на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Сумы" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция идет на официальном сайте IBU.

Показывает в прямом эфире гонки и Евроспорт, входящий в подписку "Оптимальная", "Максимальная" или "MEGOPACK XL" медиасервиса MEGOGO.

Этап 5 – Рупольдинг, Германия

15 января 2025

15:10, мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

16 января 2025

15:10, женщины, 15 км, индивидуальная гонка

17 января 2025

15:20, мужчины, 4х7,5 км, эстафета

18 января 2025

15:20, женщины, 4х6 км, эстафета

19 января 2025

13:30, мужчины, 15 км, масс-старт

16:00, женщины, 12,5 км, масс-старт

*время киевское

Как сообщал OBOZ.UA, российская олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова устроила истерику из-за поступка Стурлы Легрейда, Тарьей и Йоханнес Тингнес Бе на 4-м этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Титулованные норвежцы сфотографировались с украинским флагом.

Этот жест норвежцы объяснили поддержкой Украины, однако в России снова увидели в этом "русофобию" и попытку "удержать россиян в изоляции".

Подобная акция от норвежцев на 4-м этапе КМ состоялась и после спринта. Олимпийский чемпион и 6-кратный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд вместе со своим земляком Мартином Улдалем (победитель юношеского чемпионата мира) поддержали Пидручного.

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