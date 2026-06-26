Впервые с 1934 года: на ЧМ по футболу установили редкое достижение

Сборная Германии по футболу накануне сенсационно проиграла команде Эквадора в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года. Это никак не повлияло на первое место Бундестим в квартете, при этом сама игра началась со сверхбыстрого гола европейцев.

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Уже на второй минуте встречи вингер стамбульского "Галатасарая" Лерой Сане воспользовался скидкой партнера и метров с 13 в одно касание отправил мяч точно в угол ворот эквадорцев. Табло стадиона в Нью-Джерси зафиксировало, что с момента начала игры прошла 1 минута и 49 секунд.

По данным аналитической компании Opta, этот гол стал самым быстрым для сборной Германии на чемпионатах мира с 1934 года. На своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, статистики напомнили, что на втором мундиале в истории Бундестим поразил ворота австрийцев уже на первой минуте.

Тогда соседи встречали в матче за третьей место, а счет в игре открыл форвард "Аугсбурга" Эрнст Ленер. Германия праздновала победу 3:2 и завоевала свои первые награды на мировых первенствах.

Как сообщал OBOZ.UA, на чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике определились уже 19 участников плей-офф турнира.

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