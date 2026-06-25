Германия и Эквадор устроили голевую перестрелку в дебюте матча ЧМ-2026. Видео

Сборные Германии и Эквадора зрелищно начали матч третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу-2026. Уже к девятой минуте команды обменялись забитыми мячами.

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Немцы вышли вперед на второй минуте встречи. После передачи Флориана Вирца Лерой Зане ворвался в штрафную и точным ударом левой ногой отправил мяч в нижний угол ворот Эрнана Галиндеса.

Эпизод был проверен системой VAR, которая подтвердила правильность взятия ворот.

Однако преимущество Германии продержалось недолго. На девятой минуте Педро Вите вывел Нильсона Ангуло на ударную позицию, и форвард точным ударом правой ногой восстановил равновесие. Мяч пролетел между ног одного из защитников немецкой команды и оказался в сетке ворот Мануэля Нойера.

Текущий ничейный результат гарантирует Германии уверенное первое место в группе E, в то время как Эквадор с 2 очками при таком раскладе практически лишается шансов на выход в плей-офф.

Так как параллельно в этой группе Кот-д’Ивуар выигрывает у Кюрасао (1:0), ситуация в таблице выглядит критично для южноамериканцев.

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