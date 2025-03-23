Впервые на планете! 'Новый Бубка' установил исторический рекорд на чемпионате мира. Видео

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис в субботу установил новый рекорд, став первым и единственным спортсменом на планете, который более 100 раз преодолел высоту в 6 метров. Для сравнения, легендарный украинец Сергей Бубка – ближайший к нему по этому показателю – выполнил за свою карьеру лишь 47 таких прыжков.

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25-летний уроженец Лафайетта в 102-й раз в карьере прыгнул за 6 метров и и выиграл мужской финал на чемпионате мира в помещении в Нанкине (Китай).

Дюплантис победил с лучшим результатом соревнований 6,15 м и защитил свой титул. Во время выступления Арманд столкнулся с серьезным сопротивлением грека Эммануила Каралиса, который завоевал "серебро", установив личный рекорд 6,05 м. Бронзовая медаль досталась Сэму Кендриксу из США, взявшему 5,90 м, что стало его лучшим результатом сезона.

Подняв планку на 6,10 м, Дюплантис неожиданно потерпел неудачу с первой попытки – как и Каралис, который после 6,05 м не смог взять следующую высоту. Однако в третьей попытке швед все же преодолел планку, отпраздновав удачный прыжок.

Затем планку установили на 6,15 м, и Дюплантис чисто взял высоту, доведя общее количество прыжков за 6 метров до 102. Это окончательно сняло все вопросы о победителе, хотя Каралис создал Дюплантису серьезную конкуренцию на протяжении всего турнира.

Ранее в этом месяце Дюплантис – двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира – установил новый мировой рекорд, взяв 6,27 м на турнире All-Star Perche во Франции. Это стало его 11-м мировым рекордом.

Предыдущее достижение было установлено им же в августе 2024. На 12-м этапе Бриллиантовой лиги в польской Силезии швед со второй попытки покорил планку на высоте 6,26 метра.

До этого Дюплантис прыгнул на 6.25 на Олимпиаде в Париже. Никто из соперников Армана не сумел взять планку даже на шести метрах.

Свой первый рекорд Дюплантис оформил в сентябре 2020-го на шестом этапе Бриллиантовой лиги. Тогда еще 20-летнему чемпиону Европы-2018 на стадионе в Риме покорилась планка на высоте 6,15 м.

Этот прыжок позволил Дюплантису побить достижение украинца Сергея Бубки, которое держалось 26 лет и было названо "вечным рекордом". В 1994 году Бубка прыгнул на 6,14 м. После этого шведа стали называть "новым Бубкой".

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