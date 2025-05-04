Впервые на планете. Бразильский чемпион установил уникальное достижение мирового футбола

Роберто Фирмино стал первым игроком в истории, который выиграл как Лигу чемпионов УЕФА, так и Лигу чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Бразильский нападающий "Аль-Ахли" добился этого после победы своего клуба в финале азиатского турнира.

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33-летний форвард ранее побеждал в Лиге чемпионов с "Ливерпулем" в 2019 году. Теперь он вписал своё имя в мировую футбольную историю, став чемпионом Азии вместе с саудовским клубом.

В решающем матче "Аль-Ахли" обыграл японский "Кавасаки Фронтале" со счётом 2:0. Фирмино отдал обе голевые передачи и стал ключевой фигурой финала.

По итогам турнира бразилец получил индивидуальную награду — его признали лучшим игроком Лиги чемпионов АФК сезона. В 12 матчах он отметился 6 голами и 7 результативными передачами.

Роберто Фирмино — один из самых титулованных бразильцев своего поколения. С "Ливерпулем" он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Англии, клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги и Суперкубок Англии.

В составе сборной Бразилии стал чемпионом Копа Америка (2019), а также финалистом турнира в 2021 году.

Среди личных наград — попадание в символическую сборную Лиги чемпионов и премия Samba Gold как лучшему бразильцу в Европе.

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