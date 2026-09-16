Возвращение маловероятно: стало известно, что сейчас происходит с главной российской соперницей Магучих

Олимпийская чемпионка Токио-2020 Мария Ласицкене потеряла более половины доходов после того, как представители России были отстранены от международных соревнований. Соперница украинки Ярославы Магучих приостановила карьеру, а теперь стало известно, что ее возвращение практически исключено.

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Об этом пишет пропагандистское издание "Советский спорт" в материале, где авторы жалуются на якобы несправедливые санкции в отношении российских легкоатлетов. В частности, в тексте отмечается, что с каждым днем отстранения 33-летняя прыгунья в высоту все дальше отдаляется от возвращения в сектор.

"В мае 2025 года Ласицкене объявила о приостановке карьеры. Формально о завершении она не сообщала, но возвращение на прежний уровень после продолжительной паузы становится все менее вероятным. Спортсменка рассказывала, что из-за отстранения потеряла более половины профессионального дохода, включая выплаты по контракту, призовые Бриллиантовой лиги и турнирные бонусы", – говорится в материале.

Ранее стало известно, что Ласицкене не вошла в список спортсменов, которые будут особо контролироваться Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics) в вопросе употребления допинга в нынешнем году.

Как сообщал OBOZ.UA, Марию Ласицкене вынудили пройти гендерный тест в связи с обновлением критериев допуска спортсменок к участию в соревнованиях.

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