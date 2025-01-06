'Вошел в историю': Усик назван лучшим боксером 2024 года

Всемирный боксерский совет (WBC) назвал украинского объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО) лучшим бойцом года. В организации напомнили, что наш соотечественник в мае сумел победить Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО) и собрать все пояса дивизиона, а в декабре защитить свои титулы.

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"В мае 2024 года Усик вошел в историю бокса, став абсолютным чемпионом в тяжелом и супертяжелом весе после победы над Тайсоном Фьюри в эпическом бою. Усик успешно защитил свой пояс WBC в тяжелом весе в декабре прошлого года", – говорится на странице союза в социальной сети X, ранее известной как Twitter.

Также WBC назвал боем 2024 года первое противостояние украинца и британца. В нем Усик победил раздельным решением судей, причем в девятом раунде отправил Фьюри в нокдаун.

"Усик победил Фьюри раздельным решением судей в драматической битве за титул абсолютного чемпиона мира на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, в рамках Riyadh Season", – объяснили свой выбор в организации.

Недавно Усика назвали лучшим боксером супертяжелого веса в XXI веке. А с Фьюри случилась "катастрофа" после второго поражения от Александра. Кроме того, в Британии сообщили о радикальных изменениях с Тайсоном.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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