Легендарный нападающий киевского "Динамо" Олег Блохин раскритиковал сборную Аргентины за игру в финале чемпионата мира 2026 года. Лучший бомбардир в истории столичного клуба подчеркнул, что в поединке против испанцев "небесно-голубые" не продемонстрировали ничего кроме грубости на поле и заслужено проиграли.

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Такое мнение Блохин выразил в комментарии порталу Sport.ua, подводя итоги решающей встречи мундиаля, который прошел в США, Мексике и Канаде. Экс-тренер сборной Украины добавил, что ожидал увидеть в финальной игре ЧМ-2026 более конкурентную борьбу, однако на деле вышло совершенно иначе.

"Ожидал увидеть хороший футбол со стороны обеих команд. А вышло так, что играла одна Испания. Аргентинская команда в этом матче вообще была никакой. Более того, ее игроки еще и устроили потасовку после завершения матча. Аргентинцы просто грубили, а не играли в футбол. Испания же – наоборот. Если ни одного удара по воротам со стороны сборной Аргентины за 90 минут не было, то как можно выиграть? Что это за игра вообще?" – сказал Блохин.

Отметим, что на ЧМ-2026 знаменитый итальянец Фабио Каннаваро повторил одно из достижений Блохина, который тот установил в 2006 году.

Как сообщал OBOZ.UA, Международная федерация футбола (ФИФА) во время финала чемпионата мира 2026 года продемонстрировала свою лояльность к Россию.

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