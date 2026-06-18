На ЧМ-2026 повторили достижение Олега Блохина

Легендарный итальянский футболист Фабио Каннаваро снова вошел в историю чемпионата мира. Нынешний наставник сборной Узбекистана, который выигрывал мундиаль в составе итальянской национальной команды в 2006 году, повторил одно из достижений знаменитого киевского динамовца Олега Блохина.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, информирует аналитическая компания Opta. Каннаваро стал всего четвертым обладателем "Золотого мяча", который принял участие в чемпионате мира и как игрок, и как тренер.

Наряду с итальянцем и Блохиным аналогичным образом вписали себя в историю футболу немец Франц Беккенбауэр и Марко ван Бастен.

Отметим, что для узбеков чемпионат мира-2026 стал дебютным. В стартовой игре турнира подопечные Каннаваро проиграли сборной Колумбии – 1:3. Свой следующий поединок на мундиале команда итальянца проведет 23 июня против Португалии, которая накануне сенсационно не смогла обыграть Конго – 1:1. OBOZ.UA публиковал исторический первый гол африканцев на первенствах планеты.

Как сообщал OBOZ.UA, сборные Англии и Хорватии выдали один из самых эпичных матчей на чемпионате мира 2026 года по футболу.

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