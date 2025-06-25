'Во всем виноват украинец': ситуация с вратарем сборной России в ПСЖ вызвала истерику у росСМИ

Французский "Пари Сен-Жермен" всерьез рассматривает возможность продажи или отправки в аренду вратаря сборной России Матвея Сафонова. Победители Лиги чемпионов хотят избавиться от представителя РФ ради трансфера лидера украинской национальной команды Ильи Забарного, чем вызвали истерику в росСМИ.

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Пропагандистское издание "Советский спорт" выпустило материал, в котором возмутилось ситуацией. В тексте с заголовком "В ПСЖ готовы расстаться с Сафоновым. Во всем виноват звездный украинец" Забарного назвали виновником того, что Сафонов не может закрепиться в ПСЖ.

"В руководстве заговорили о возможном уходе Сафонова из-за того, что украинский защитник Илья Забарный отказался переходить в ПСЖ из-за наличие игрока из России в составе. Сафонову не доверяют место в составе даже на клубном чемпионате мира, хотя это идеальное время для проверки голкипера. Забарный все же согласился на переход в ПСЖ. Стало известно, что россиянин может продолжить карьеру в "Галатасарае" или "Борнмуте", которые проявляют интерес к голкиперу. Сафонов не оправдал ожидания руководства и теперь его готовы променять на украинского защитника", – жалуются россияне.

Отметим, что переговоры между ПСЖ и "Борнмутом" о трансфере Забарного зашли в тупик после того, как англичане отклонили предложение в 65 миллионов евро. В то же время известно, что наш футболист уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Украинский центральный защитник должен поставить подпись под пятилетним соглашением.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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