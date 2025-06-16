'Динамо' заработает на трансфере лидера сборной Украины в ПСЖ: названа сумма

Лидер обороны сборной Украины Илья Забарный близок к тому, чтобы продолжить карьеру в составе победителей Лиги чемпионов 2024/2025 французском "Пари Сен-Жермен". Наш соотечественник уже согласовал условия личного контракта со столичным клубом и ждет окончания переговоров парижан с "Борнмутом".

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По данным инсайдеров из сообщества PSG Reality, украинец подпишет контракт с ПСЖ до конца текущей недели. Соглашение будет рассчитано на пять лет, а сумма трансфера составит около 65 миллионов евро, что сделает Забарного вторым самым дорогим игроком из нашей страны после Михаила Мудрика.

Кроме того, свою долю получит и киевское "Динамо", которое при продаже Ильи в "Борнмут" оставило за собой право на 20% от будущего трансфера игрока. Таким образом, банковский счет "бело-синих" пополнится еще на 13 миллионов евро.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, ПСЖ готов избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова ради трансфера Ильи Забарного. Именно из-за представителя страны-агрессора украинский футболист отказался перейти в ПСЖ в январе нынешнего года. Отметим, что в России трансфер Ильи в парижский клуб вызвал истерику.

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