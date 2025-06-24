Зашли в тупик: переход лидера сборной Украины в ПСЖ за 70 млн евро под угрозой – СМИ

Английский "Борнмут" не собирается снижать свои финансовые требования по трансферу во французский "Пари Сен-Жермен" лидера сборной Украины Ильи Забарного. "Вишни" продолжают настаивать на том, что отпустят нашего соотечественника не менее, чем за 70 миллионов евро.

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Об этом информирует портал Le10Sport. Отмечается, что ПСЖ не готов платить за украинца такую сумму и продолжает попытки сбить цены. На данный момент переговоры между клубами зашли в тупик, однако французы верят в том, что сумеют подписать Забарного до матча 1/8 финала клубного чемпионата мира с американским "Интер Майями".

В то же время известно, что Забарный уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Украинский центральный защитник должен поставить подпись под пятилетним соглашением. Ранее СМИ публиковали информацию о том, что ПСЖ заплатит 65 млн евро за переход украинского футболиста, но "Борнмут" не принял и это предложение.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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