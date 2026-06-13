Где смотреть Бразилия – Марокко: расписание трансляций и во сколько матч ЧМ-2026 по футболу

Сборная Бразилии по футболу первой из топовых национальных команд начинает свои выступления на чемпионате мира 2026 года. Под руководством легендарного Карло Анчелотти "селесао" стартуют на североамериканском турнире поединком против представителей Марокко, которые стали четвертые на мундиале-2022.

КОГДА БРАЗИЛИЯ – МАРОККО

Видео дня

Встреча латиноамериканцев и африканцев состоится в четвертый соревновательный день – воскресенье, 14 июня.

ВО СКОЛЬКО БРАЗИЛИЯ – МАРОККО

Поединок принимает стадион "Нью-Джерси Стэдиум" в американском Нью-Йорке. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 01:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БРАЗИЛИЯ – МАРОККО

Любители футбола смогут увидеть противостояние благодаря видеосервису MEGOGO. Прямой эфир из США организовывает канал "Megogo Футбол Второй".

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