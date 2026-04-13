Во сколько и где смотреть 'Бавария' – 'Реал': расписание трансляций и время начала 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский "Реал" постарается совершить камбэк после домашнего поражения от мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов. Подопечные тренера Альваро Арбелоа сойдутся с немецким грандом на его поле в среду, 15 апреля.

Поединок принимает стадион "Альянц Арена". Стартовый свисток арбитра Славко Винчича из Словении прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир имз Мадрида организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ игры будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

В первой встрече в Мадриде мюнхенская команда отправила два мяча в ворота украинского голкипера Андрея Лунина, на что "королевский клуб" ответил точным ударом французского бомбардира Килиана Мбаппе. Интересно, что поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился уникальным за 25 лет результатом.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский вратарь Андрей Лунин стал первым в истории представителем нашей страны, который вывел "Реал" на матч чемпионата Испании с капитанской повязкой.

