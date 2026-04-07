'Бавария' забила Лунину на 22-й секунде в четвертьфинале Лиги чемпионов. Видео

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин пропустил сверхскоростной гол в домашнем четвертьфинале Лиги чемпионов против "Баварии". 27-летнему футболисту сборной Украины пришлось вынимать мяч из сетки своих ворот уже на 22-й секунде второго тайма.

После того, как хозяева развели с центра поля, они не смогли даже пересечь центральную линию. Альваро Каррерас не смог обработать мяч, его обокрал Александар Павлович, отдал точную передачу на Майкла Олисе. Француз прорвался по флангу и смог вырезать на Харри Кейна. Лидер сборной Англии идеально пробил в нижний правый угол.

Уже в следующем моменте мюнхенцы могли делать счет 3:0, но Андрей выбил кулаками на угловой, после чего начал кричать на свою защиту, за полный "проходной двор".

Как сообщал OBOZ.UA, 4 апреля "Реал" сенсационно проиграл "Мальорке" со счетом 2:1 в матче 30-го тура чемпионата Испании. Победный мяч был забит в компенсированное время после того, как мадридцы сравняли счет под занавес встречи. На этот матч "Реал" на поле вывел Лунин. Он стал первым представителем Украины, которому это удалось в рамках чемпионата Испании

