Впервые за 25 лет. Матч Лиги чемпионов 'Реал' – 'Бавария' завершился с уникальным результатом. Видео

Немецкая "Бавария" обыграла в гостях испанский "Реал" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 1:2. Впервые за 25 лет мюнхенцы смогла победить на легендарном "Сантьяго Бернабеу".

Матч начался с активных действий хозяев, которые регулярно создавали давление через стандарты и фланги. Уже в дебюте Конрад Лаймер и Майкл Олисе угрожали воротам, а Андрей Лунин несколько раз вступал в игру после подач с угловых.

Счет был открыт на 41-й минуте: Серж Гнабри отдал результативную передачу, а Луис Диас с близкой дистанции точно пробил в нижний угол: 1:0.

До перерыва "Реал" пытался ответить, но Мануэль Нойер уверенно справлялся с ударами Винисиуса и Мбаппе.

Второй тайм начался с быстрого гола "Баварии". На 46-й минуте Харри Кейн получил мяч от Олисе и точным ударом с угла штрафной увеличил преимущество: 2:0.

После этого "Реал" перехватил инициативу и создал ряд моментов. Мбаппе, Винисиус и Милитао имели возможности отличиться, однако Нойер несколько раз спас команду, а часть ударов прошла мимо цели.

Сократить отставание мадридцы смогли на 74-й минуте: Трент Александр-Арнольд выполнил передачу, Килиан Мбаппе принял мяч и отправил его под перекладину: 2:1.

В концовке встречи "Реал" активно атаковал и зарабатывал стандарты. Винисиус и Брахим Диас наносили удары из опасных позиций, однако Нойер и оборона хозяев сохранили победный счет.

"Бавария" завершила матч с минимальным преимуществом, оставив интригу перед ответной игрой 15 апреля.

