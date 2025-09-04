Во сколько футбол Украина – Франция: время начала матча отбора ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу спустя полгода возвращается к проведению официальных матчей. Главная команда страны под руководством тренера Сергея Реброва начинает борьбу в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года, где ее соперниками станут Франция, Исландия и Азербайджан.

Видео дня

Свой первый поединок в квалификации наши футболисты проведут против двукратных чемпионов мира и финалистов двух последних первенств планеты французов. Встреча станет номинально домашней для Украины.

КОГДА МАТЧ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Местом проведения игры Украинская ассоциация футбола (УАФ) выбрала "Тарчинськи Арену" в польском Вроцлаве. Датой игры была определена пятница, 5 сентября.

ВРЕМЯ НАЧАЛА УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Традиционно для матчей национальных сборных действуют три временных слота. Игра "сине-желтых" и "Ле бле" начнется в самый поздний – 21:45 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ УКРАИНА – ФРАНЦИЯ

Прямой эфир из Польши будет доступен на медиасервисе MEGOGO – канале "Megogo Футбол 1". Здесь трансляцию будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием экспертов и журналистов.

Параллельно показ поединка будет осуществляться на бесплатном канале платформы "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

СОСТАВ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

Вратари: Георгий Бущан ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитники: Илья Забарный ("Пари Сен-Жермен" Париж, Франция), Александр Сваток ("Остин", США), Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – "Шахтер" Донецк), Тарас Михавко и Владислав Дубинчак (оба – "Динамо" Киев), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир).

Полузащитники: Александр Зинченко ("Ноттингем Форест", Англия), Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Иван Калюжный ("Металлист 1925" Харьков), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – "Динамо" Киев), Олег Очеретько, Артем Бондаренко (оба – "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – "Полесье" Житомир), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Георгий Судаков ("Бенфика" Лиссабон, Португалия), Александр Зубков ("Трабзонспор" Трабзон, Турция).

Нападающие: Роман Яремчук ("Олимпиакос" Пирей, Греция), Артем Довбик ("Рома" Рим, Италия), Владислав Ванат ("Жирона", Испания).

Как сообщал OBOZ.UA, искусственный интеллект Grok назвал точный счет матча Украина – Франция в отборе ЧМ-2026 по футболу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!