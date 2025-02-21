Во сколько Бетербиев – Бивол 2: время начала боя за звание абсолютного чемпиона мира

Дагестанец Артур Бетербиев (21-0, 20 КО), который прячется под флагом Канады, и кыргыз из Санкт-Петербурга Дмитрий Бивол (23-1, 12 КО) проведут второй поединок после того, как в октябре минувшего года впервые встретились на ринге. Боксеры вновь разыграют титул абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

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КОГДА БЕТЕРБИЕВ – БИВОЛ 2: ДАТА БОЯ

Сразу после скандальной победы Бетербиева в первом поединке было объявление о проведении реванша между соперниками. Датой повторного противостоянии назначили субботу, 22 февраля.

ВО СКОЛЬКО БЕТЕРБИЕВ – БИВОЛ 2

Поединок по традиции пройдет на стадионе Kongdom Arena в аравийском Эр-Рияде. Время начала – 00:50 ночи воскресенья, 23 февраля, по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ БЕТЕРБИЕВ – БИВОЛ 2

Те, кто в Украине захотят посмотреть поединок, смогут это сделать благодаря стримминговой платформе DAZN. Прямой эфир можно будет посмотреть по специальной подписке, которая включает семидневную бесплатную пробную версию. Ее стоимость 1094 грн.

АНДЕРКАРТ БЕТЕРБИЕВ – БИВОЛ 2

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) – Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO)

Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) – Мартин Баколе (21-1, 16 КО)

Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) – Джош Пэдли (15-0, 4 KO)

Карлос Адамес (24-1, 18 KO) – Хамза Шираз (21-0, 17 KO)

Вирджил Ортис (22-0, 21 KO) – Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO)

Агит Кабаел (25-0, 17 KO) – Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)

Джошуа Буатси (19-0, 13 KO) – Каллум Смит (30-2, 22 KO)

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Даниель Дюбуа был вынужден сняться с боя с новозеландцем Джозефом Паркером за двое суток до выхода на ринг.

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