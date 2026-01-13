Во Франции убит экс-президент титулованного футбольного клуба

В деревне Веро на острове Корсика был убит Ален Орсони, бывший лидер корсиканского националистического движения и экс-президент футбольного клуба "Аяччо". Инцидент произошёл во время похорон его матери: Орсони получил выстрел в грудь из длинноствольного оружия и скончался на месте. На момент происшествия рядом находились около 50 человек, пишет leparisien.fr.

Прокуратура Аяччо передала расследование в Национальную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и специализированный межрегиональный суд в Марселе. Уголовное дело квалифицировано как убийство, совершённое организованной группой. Мотивы преступления и личности исполнителей устанавливаются.

Ален Орсони в разные годы занимал заметное место в истории Корсики: в молодости участвовал в деятельности корсиканского отделения "Фронта национального освобождения" (FLNC), возглавлял "Движение за самоопределение" и руководил футбольным клубом "Аяччо" с 2008 по 2015 годы, а также в сезоне-2022/2023. Ранее он уже становился объектом покушения, организованного преступной группировкой.

"Аяччо" основан в 1910 году и является старейшим клубом Корсики. Наивысшим достижением команды считается выход в Лигу 1 во Франции, высший дивизион страны, в ряде сезонов клуб также занимал верхние позиции во втором дивизионе — Лиге 2. В национальных турнирах "Аяччо" не выигрывал крупных трофеев, однако считается одной из ведущих команд острова и регулярно участвует в чемпионате Франции.

