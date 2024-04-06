Вместо Усика. Для Фьюри подыскали нового соперника на бой-реванш

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-3, 25 KO) Эдди Хирн считает, что именно его подопечные должен проводить поединок с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34- КО). По мнению Хирна, если чемпион WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (21-0, 14 КО) проиграет, то бой-реванш Тайсон должен провести именно с Энтони.

"Я никогда не думал, что смогу признаться, что я не самый сильный человек в боксе, но сейчас всем рулит Турки Аль аш-Шейх, его Превосходительство, у которого невероятное видение бокса его страсть к боксу просто невероятна , и все, что он хочет, это самый большой бой. Фьюри бьется с Усиком. У них есть контракт на два боя, если Тайсон Фьюри побьет Усика в этом первом бою, весь мир скажет: "Пожалуйста, не проводите второе поединок", - сказал Хирн в интервью Пирсу Моргану.

Напомним, что изначально схватка Усик – Фьюри была запланирована на 17 февраля, однако Фьюри 2 февраля во время подготовки получил серьезное рассечение. Из-за этого бой был официально перенесен на весну 2024 года.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-то из них откажется выступать.

Отметим, что не так давно знаменитый британский супертяжеловес Дерек Чисора (34-14, 23 КО) выразил уверенность, что в этом противостоянии победит украинец, который будет использовать вполне определенную тактику.

В начале марта стало известно, что Всемирный боксерской совет (WBC) поддержал инициативу о том, что победитель Фьюри – Усик должен подраться с Энтони Джошуа (28-3, 25 КО). При этом в организации подтвердили, что санкционировали два поединка между британцем и украинцем за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!