Увольнять с работы будут чаще, чем нанимать: украинцам рассказали, к чему готовиться
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В ближайшее время в основных секторах экономики Украины не предвидится ни резкого увеличения количества вакансий, ни масштабных сокращений. Тем не менее часть компаний все же планирует пересматривать численность персонала – и преимущественно в сторону увольнения.
Об этом говорится в результатах последнего соответствующего опроса Нацбанка. В целом же, отметили там ситуация на рынке труда сложная.
"Только респонденты строительства и дальше ожидали увеличение общей численности работников, а предприятия промышленности и сферы услуг продолжали ждать сокращения персонала. Торговые компании были настроены на неизменную количество работников", – говорится в сообщении.
В целом среди предприятий сферы услуг:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 84%;
- нанимать новых – 6%;
- проводить увольнения – 10%.
Среди предприятий сферы промышленности:
- будут оставлять текущее количество сотрудников – 75%;
- нанимать новых – 11%;
- проводить увольнения – 13%.
А вот в строительстве, наоборот, ожидается, что нанимать на работу будут чаще, чем увольнять – такие изменения намерены проводить 14% и 3% компаний соответственно. Впрочем, большинство предприятий все же намерены сохранить текущее количество сотрудников.
В торговле же изменений фактически вообще не ожидается. И увольнять и нанимать сотрудников намерены по 8% предприятий.
Кого работодатели ищут чаще всего
В то же время, несмотря на кадровый дефицит, отдельные вакансии работодателям удается заполнять достаточно оперативно. Наибольшее количество укомплектованных вакансий по итогам первого полугодия-2026 приходится на:
- продавцов продовольственных товаров – 6,7 тыс.;
- водителей автотранспортных средств – 6,2 тыс.;
- поваров – 3,3 тыс.;
- бухгалтеров – 2,7 тыс.;
- охранников – 2,4 тыс.;
- администраторов – 2,2 тыс.
Именно эти специальности остаются одними из самых востребованных среди украинских работодателей.
Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, серьезно востребованной в Украине является профессия учителя английского языка. На кадровых порталах количество вакансий по ней составляет несколько сотен. При этом зарплаты таким специалистам предлагают высокие – отдельные работодатели готовы платить больше 40 000 грн.
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