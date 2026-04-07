Вместо россиянина: победитель Лиги чемпионов нацелился на трансфер футболиста сборной Украины

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может стать игроком французского "Пари Сен-Жермен", где уже выступает другой наш соотечественник Илья Забарный. 24-летний голкипер, который в нынешнем сезоне прославился голом в ворота мадридского "Реала" в матче Лиги чемпионов, рассматривается как часть долгосрочного проекта.

Об этом информирует паблик PSG Inside Actus на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Отмечается, что руководство парижан недовольно Люкой Шевалье, а также не уверено в способности представителя РФ Матвея Сафонова соответствовать высокому уровню команды и ее целей.

Кроме Трубина, который сейчас защищает ворота лиссабонской "Бенфики" в стане действующих победителей Лиги чемпионов рассматривают кандидатуры итальянца Элиа Капрле из "Кальяри", португальца Диего Кошты из "Порту", швейцарца Грегора Кобеля из дортмундской "Боруссии", а также нидерландца Барта Вербрюггена из "Брайтона".

Напомним, Трубин является воспитанником донецкого "Шахтера". Летом 2023 года он перебрался в "Бенфику" за 10 миллионов евро. В составе португальского гранда он провел 142 матча во всех турнирах.

