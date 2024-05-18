Владимир Кличко сказал, что произойдет на ринге в бою Усик – Фьюри

Бывший чемпион Владимир Кличко сделал свой прогноз на битву обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО) с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). По мнению Владимира Владимировича, все то, что происходило до этого момента, не имеет никакого значения. Все главные события случатся именно в ринге.

"Перед боем, за неделю перед боем и до этого может быть много споров. Но настоящий спор мы увидим на ринге. И я верю, что после этого поединка это будет первый украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик", – сказал Кличко.

Кличко-младший подчеркнул, непредсказуемость Тайсона, что создает трудность для его соперника.

"Мы не знаем, в какой он ментальной форме. Мы видим его физическую форму, но в какой он будет ментальной форме, это станет понятно лишь в ринге. Всегда есть то, что ты не можешь учесть", – цитирует Владимира DAZN.

Как сообщал OBOZ.UA, бой за первое абсолютное чемпионство в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов Усик – Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Уже известно как в Украине можно будет посмотреть трансляцию этой битвы. Также стало известно точное время начала шоу.

Отметим, что накануне во время церемонии взвешивания Тайсон спровоцировал потасовку с Александром. При этом украинец эмоционально отреагировал на выходку оппонента.

Кроме того, перед боем Усик – Фьюри произошел инцидент с флагом Украины. Наш военный шел вместе с командой боксера, когда один из болельщиков агрессивно бросился в его сторону.

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