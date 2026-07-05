Владимир Кличко пришел в раздевалку сборной Украины по баскетболу после победного матча отбора на ЧМ. Видео

Владимир Кличко лично поздравил баскетболистов сборной Украины с выходом во второй этап квалификации чемпионата мира 2027 года. После разгромной победы над Данией легендарный боксер посетил командную раздевалку и сравнил успех украинцев с нокаутом в боксерском поединке.

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Сборная Украины уверенно завершила первый раунд отбора на чемпионат мира 2027 года, разгромив Данию со счетом 99:69 в заключительном туре, который состоялся 5 июля в датском Фаруме.

После финальной сирены Кличко пришел в раздевалку национальной команды, где обратился к игрокам с поздравительной речью. Бывший чемпион мира признался, что впервые оказался в расположении баскетбольной сборной Украины и провел параллель между матчем и боксерским боем.

"Если перевести на язык бокса, то это был нокаут для Дании в девятом раунде двенадцатираундового боя. Поэтому поздравляю, супер. Сначала начали спокойно, я даже немного нервничал, но потом разогрелись и как дали. Молодцы. Очень гордимся вами", – сказал Кличко.

Он также подчеркнул значение побед украинских спортсменов для страны.

"Наша страна очень гордится вами. Каждая победа наших спортсменов – это также победа всех украинцев. Поэтому большое вам спасибо. Желаю прежде всего здоровья, без травм и дальнейших побед", – отметил Кличко.

В составе сборной Украины в этом матче сыграл племянник бывшего боксера Максим Кличко, сын мэра Киева Виталия Кличко. 21-летний центровой провел на площадке 15 минут, набрал 9 очков и сделал 2 подбора.

Самым результативным игроком встречи стал Святослав Михайлюк, который записал на свой счет 30 очков.

Победа над Данией позволила сборной Украины завершить первый этап квалификации с четырьмя победами в шести матчах и продолжить борьбу за путевку на чемпионат мира 2027 года, который пройдет в Катаре.

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