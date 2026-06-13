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Видео, как ЧМ-2026 показывают в Испании, собрало 1.9 млн просмотров за сутки

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
765
Момент завирусился в социальных сетях
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Видео с трансляцией матчей чемпионата мира 2026 года стало вирусным в социальных сетях и собрало 1,9 миллиона просмотров менее чем за сутки. Пользователей впечатлили технологии, которые используются  в Испании во время показа игр и позволяют получать дополнительную информацию прямо по ходу встречи.

Видео собрало миллионы просмотров

В центре внимания оказалась трансляций поединка между Южной Кореей и Чехией (2:1) в формате UHD с расширенной графикой в реальном времени. Во время матча зрители могут видеть не только стандартную статистику, но и расположение футболистов на поле, а также другие игровые данные, которые отображаются поверх телевизионной картинки.

Опубликованное видео быстро разошлось по соцсетям. Многие пользователи сравнили такую подачу футбола с современными видеоиграми из-за большого количества визуальной информации и интерактивных элементов на экране.

Болельщица Южной Кореи

На кадрах видно, как система в режиме реального времени отслеживает позиции игроков и выводит дополнительные показатели, помогая зрителям лучше понимать происходящее на поле.

Интерактивная графика

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ИспанияЧМ-2026
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