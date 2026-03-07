Весь подиум 'желто-синий'. На Паралимпиаде-2026 впервые прозвучал гимн Украины. Видео

Украина на Паралимпийских играх 2026 продемонстрировала полное доминирование в спринтерской гонке по парабиатлону среди спортсменов с нарушением зрения. Представители нашей страны выиграли все три медали, сформировав полностью украинский подиум

Церемония награждения состоялась после завершения гонки на дистанции 7,5 км с двумя огневыми рубежами. В дисциплинах для спортсменов с нарушением зрения на дистанции их сопровождали гайды, которые помогали ориентироваться во время гонки.

Третье место заняли Анатолий Ковалевский вместе с гайдом Александром Мукшиным. "Серебро" завоевали Ярослав Решетинский и его лидер Дмитрий Драгун. "Золото" выиграли Александр Казик и гайд Сергей Кучерявый.

35-летний Анатолий Ковалевский представляет Киевский городской центр "Инваспорт". Для него это четвертая Паралимпиада в карьере. Ранее он завоевывал "серебро" Сочи-2014, "бронзу" Пхенчхана и "серебро" Пекина-2022. На Играх-2026 спортсмен добавил в коллекцию еще одну "бронзу".

Второе место занял Ярослав Решетинский вместе с гайдом Дмитрием Драгуном. Он входит в число самых опытных и титулованных представителей украинской паралимпийской команды по биатлону и лыжным гонкам.

Все трое украинских биатлонистов прошли спринт без единого промаха на двух огневых рубежах. В борьбе за третью позицию Ковалевский опередил китайского спортсмена Данга на 7 секунд, после чего соперник финишировал четвертым.

Победителями гонки стали Александр Казик и его гайд Сергей Кучерявый. 29-летний спортсмен представляет Винницкий региональный центр "Инваспорт". На предыдущих зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане он получил два "серебра", а в Пекине выиграл "золото" в индивидуальной гонке и "серебро" в спринте на 6 км.

В спринте Паралимпиады-2026 Казик опередил ближайшего преследователя более чем на минуту. Для дистанции 7,5 км такой отрыв стал одним из крупнейших в гонке.

