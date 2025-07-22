Вдова разбившегося футболиста Диогу Жота впервые нарушила молчание и выложила фото со свадьбы

Спустя три недели после трагедии Руте Кардозу, вдова погибшего футболиста Диогу Жоты, впервые опубликовала трогательный пост в память о муже. На своей странице в соцсетях она поделилась фотографиями со свадьбы, которая состоялась 22 июня, всего за 11 дней до рокового ДТП.

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В подписи к снимкам Кардозу написала: "Один месяц с нашего "даже смерть не разлучит нас"". Пост она завершила словами: "Навсегда твоя branquinha" — ласковым прозвищем, которое в португальском языке можно перевести как "беленькая" или "солнышко".

Как сообщал OBOZ.UA, игрок сборной Португалии и английского "Ливерпуля" Жота погиб в результате автокатастрофы, которая произошла в ночь на 3 июля в Испании.

Вместе с Диого разбился и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за португальский клуб "Пенафиэла".

Авария случилась на 65-м километре автомагистрали A-52 неподалёку от испанского города Сернадилья. По предварительной информации, причиной происшествия стал разрыв колеса, после чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

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