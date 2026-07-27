В ворота Аргентины: ФИФА назвала лучший гол ЧМ-2026. Видео

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал назван автором лучшего гола чемпионата мира по футболу 2026 года, который прошел в США, Мексике и Канаде. Игрок турецкого "Трабзонспора" отличился роскошным ударом в ворота Аргентины в 1/16 финала, в котором "небесно-голубые" сумели победить лишь в овертайме.

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Об этом информирует официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Эпизод, который принес победу Кабралу в голосовании, произошел на 103-й минуте встречи первого раунда плей-офф первенства планеты. Получив пас от партнера, защитник Кабо-Верде сместил в центре и эффектным ударом с боковой линии штрафной закрутил мяч точно в верхний угол ворот голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса.

Кабрал сделал счет в матче 2:2, однако аргентинцы все же сумели вырвать победу благодаря голу защитника Дини Боржеса в свои ворота.

Кроме гола игрока сборной Кабо-Верде на звание лучшего на ЧМ-2026 претендовали точные удары Элдора Шомуродова из сборной Узбекистана и Вильсона Исидора из команды Гаити.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионам мира-2026 испанцам придется заплатить США 15 млн долларов за победу на первенстве планеты.

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