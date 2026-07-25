Сборной Испании придется заплатить США 15 млн долларов за победу на ЧМ-2026

Победа сборной Испании на чемпионате мира 2026 года принесла национальной федерации рекордные призовые от ФИФА в размере 50 млн долларов. Однако часть выплат футболистам (30%) будет облагаться налогами в США, поскольку турнир проходил на американской территории, пишет Yahoo Finance.

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Испания стала чемпионом мира, обыграв в финале Аргентину со счетом 1:0 благодаря голу Феррана Торреса в дополнительное время. После триумфа Королевская испанская футбольная федерация получила от ФИФА рекордные призовые.

При этом американское налоговое законодательство распространяется на доходы, полученные в США, независимо от гражданства получателя. Именно поэтому выплаты игрокам за участие в матчах чемпионата мира подпадают под налогообложение.

В то же время сама федерация избежала значительной части налоговой нагрузки. Перед турниром ФИФА добилась от властей США специального режима, который позволил 48 национальным футбольным ассоциациям претендовать на освобождение от федерального налога на доходы, связанные с чемпионатом мира. Благодаря этому большая часть призовых в размере 50 млн долларов не будет облагаться федеральным налогом.

Иная ситуация касается футболистов. После того как федерация распределит между игроками премиальные, эти выплаты будут считаться доходом, полученным на территории США. По общему правилу американская налоговая служба удерживает с таких выплат 30%.

Впрочем, большинство игроков сборной Испании являются налоговыми резидентами Европы и могут воспользоваться соглашением об избежании двойного налогообложения между США и Испанией. При соблюдении необходимых формальностей и подаче соответствующих документов размер удержаний может быть уменьшен или полностью компенсирован.

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