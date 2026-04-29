В Турции чемпиона России по боксу 'каждую секунду подходил новый человек и бил'. Видео

Чемпион России по боксу Сергей Горохов (16-11-2, 11 КО) рассказал о массовой драке в Турции, которая произошла после его боя с местным бойцом Эмирханом Калканом (7-0, 4 КО). По словам россиянина, конфликт начался сразу после выхода людей на ринг и быстро перерос в хаотичную потасовку с участием десятков человек.

Горохов заявил, что сначала пытался остановить происходящее и кричал "стоп, стоп, стоп", но почти сразу получил удар в затылок и на несколько секунд потерял ориентацию. "Я просто закрылся руками. Ещё повезло, что были перчатки, я мог хоть как-то защищаться", – сказал он в интервью sports.ru.

Горохов отметил, что вокруг постоянно появлялись новые люди, которые наносили удары. По его словам, на ринге и рядом летели стулья, а обстановка была настолько плотной, что подняться не получалось: "Каждую секунду подходил новый человек и бил".

Он добавил, что видел нескольких человек, которые пытались его закрыть от толпы, но поток атакующих не прекращался. В какой-то момент он решил не сопротивляться и стал имитировать тяжёлое состояние, чтобы снизить агрессию вокруг.

Позже его подняли и отвели в сторону, где оказали первую помощь. По словам спортсмена, он видел своего секунданта с травмами и людей на трибунах, которые жестами извинялись за произошедшее.

