В Турции российского боксера забросали стульями, а его команду отпинали в массовой драке после чемпионского боя. Видео

После боя за пояс чемпиона мира по версии UBO между турецким боксером Эмирханом Калканом (7-0, 4 КО) и россиянином Сергеем Гороховым (16-11-2, 11 КО) в Трабзоне произошла массовая драка с участием зрителей и команд боксеров. Конфликт начался на фоне поведения российского спортсмена и его угла и привел к срыву поединка.

Как сообщает Karar, в третьем раунде представители российской команды допустили неуважительные действия в адрес соперника. Это вызвало реакцию в зале и усилило напряжение вокруг ринга.

После окончания боя и празднования победы Горохова часть зрителей направилась к рингу. Ситуация быстро переросла в массовую потасовку.

Очевидцы сообщили, что в ходе драки в сторону ринга бросали пластиковые стулья, а участники били друг друга ногами. В столкновении оказались вовлечены как зрители, так и представители команд, особенно российская сторона.

Сотрудники безопасности пытались вмешаться, однако из-за большого количества людей сделать это сразу не удалось. Поединок был остановлен без официального объявления результата.

После инцидента начата проверка. Сообщается, что будут изучены записи камер и видеоматериалы для установления всех участников конфликта.

