В США 183-см баскетболист устроил драку с 216-см гигантом. Видео

В матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Финиксом" и "Нью-Орлеансом" произошла драка с участием игроков, сильно отличающихся своими антропометрическими данными. На площадке сцепились центровой "Финикса" Марк Уильямс ростом 216 см и защитник "Нью-Орлеанс" Хосе Альварадо, чей рост составляет 183 см.

Инцидент случился по ходу второй половины встречи, которую "Финикс" в итоге выиграл со счётом 123:114. Во время одного из эпизодов Альварадо, обходя заслон, толкнул Уильямса, после чего арбитры зафиксировали фол. Защитник пошёл выяснять отношение с судьями, однако в этот момент получил толчок в спину от центрового "Финикса".

Игроки сразу подошли друг к другу вплотную, и спустя несколько секунд между ними завязалась драка. Несмотря на заметную разницу в росте, именно Альварадо первым ударил Уильямса в лицо. Партнёры по командам быстро разняли баскетболистов, а судьи без долгих обсуждений удалили обоих с площадки.

Главный тренер "Финикса" Джордан Отт признался, что не видел эпизод целиком и связал произошедшее с усталостью из-за плотного календаря. "Я сам этого не видел. Понял лишь, что что-то началось, но все сразу вмешались, и я уже не стал за этим следить. Во вторую ночь матчей подряд такое иногда случается", — заявил Отт.

