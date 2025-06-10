В сети показали, как за 3 года изменилась Онофрийчук, выигравшая для Украины первое 'золото' XXI века в художественной гимнастике

Архивные и свежие кадры украинской художественной гимнастки Таисии Онофрийчук разлетелись по соцсетям. За три сезона 17-летняя киевлянка превратилась из перспективной юниорки в абсолютную чемпионку Европы.

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Первое появление Онофрийчук на взрослом уровне произошло в 2024 году, когда она пробовала силы на Кубка мира. Тогда украинка ограничилась 12-м местом в многоборье в Софие и 4-м в Баку, но привлекла внимание зрителей пластикой и четкой работой с предметами.

Спустя год на Евро-2025 в Таллине, Таисия собрала полный комплект наград: "золото" в индивидуальном многоборье, "серебро" в командном зачёте и финале с булавами, а также "бронзу" в финалах со лентой и обручем. Таким образом Украина вернулась на верхнюю ступень пьедестала в личном первенстве впервые с времён Екатерины Серебрянской и Елены Витриченко.

Прогресс спортсменки стал возможен благодаря усложнению программ и повышению стабильности. Комментаторы отметили, что ее программа стала значительно сложнее по сравнению с юниорскими выступлениями.

7 июня Таисия Онофрийчук принесла Украине историческое "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Это стало первой за 28 лет победой для нашей страны в этой дисциплине. Последний раз украинские гимнастки побеждали в конце 1990-х годов.

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина не смогла сдержать слез во время выступления. Во время заключительного выхода Онофрийчук в личном единоборстве камера сняла ее реакцию.

Отметим, что до этого на видео попали эмоции Ирины Ивановны, когда Таисия сражалась в квалификации.

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