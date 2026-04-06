В России заявили, что Усик проиграет нокаутом Уайлдеру, потому что тот 'хороший человек, а такие всегда побеждают'

Президент так называемой Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев (настоящая фамилия – Лутфуллоев) выразил нелепое мнение о том, что у Александра Усика (24-0, 15 КО) не было бы шансов против Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО). По его словам, американец своей победой над ветераном Дереком Чисорой (36-14, 23 КО) доказал свой высокий класс.

Видео дня

Об этом Крелмев заявил в комментарии порталу mma.metaratings.ru. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и яростный Z-фанатик, который всячески унижает украинского суперчемпиона за его патриотичную позицию, назвал неизбежной победу Уайлдера над Усиком, так как американец "хороший человек".

"Бой Чисоры и Уайлдера получился очень интересным – хотелось бы видеть больше таких поединков. Уверен, что если бы бой Уайлдера и Александра Усика состоялся, он завершился бы досрочной победой Деонтея. Он – сильный боксер: у него быстрые ноги и руки, и в целом он хороший человек, а такие всегда побеждают", – сказал Кремлев.

Напомним, Усик и Уайлдер вели переговоры о проведении боя весной нынешнего года, однако американец в итоге выбрал бой с Чисорой, а украинец проведет поединок против Рико Верхувена (1-0, 1 КО). Сам Деонтей объяснил срыв противостояния с Александром.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал три своих последних боя на профессиональном ринге. Также украинца обвинили в преступлении против бокса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!