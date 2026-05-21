'Должно быть в тонусе': Зеленский не исключил превентивного удара по 'фактическому руководству Беларуси'. Видео

Фактическое руководство Беларуси "должно быть в тонусе" и понимать, что в случае агрессивных действий против Украины будут последствия. Уже сейчас принимаются соответствующие решения по усилению защиты страны на Черниговско-Киевском направлении, однако военно-политическое руководство нашего государства не исключает и превентивный удар.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к стране по итогам 21 мая. Глава государства в этот день был в городе Славутич на стыке Киевской и Черниговской областей, чтобы на месте выяснить проблемы, связанные с усилением защиты указанного направления.

Усиление украинской границы

По словам главы государства, в Славутиче он общался с руководителями громад северных регионов, чтобы усилить защиту приграничья.

"Именно этим и занимаемся. Это касается и защитных сооружений – фортификаций и прочего, усиление границы будет дополнительно, также наши Силы обороны и безопасности, которые есть именно на этом направлении, – на Чернигов и Киев с территории соседей в Беларуси, которых Россия очень хочет втянуть в эту войну", – пояснил Владимир Зеленский.

Превентивные меры

Президент подчеркнул, что Украина имеет не только способности для укрепления.

"Есть способность и превентивно работать в отношении российских территорий – оттуда может быть угроза, – и в отношении фактического руководства Беларуси, которое должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут, если будут агрессивные действия против Украины, против наших людей", – отметил Владимир Зеленский.

Он напомнил, что в 22-м году наступление российских захватчиков происходило "и с территории Беларуси также", и добавил, что украинские защитники "знают, какие угрозы существуют, и как справедливо отвечать".

Что предшествовало

Сутками ранее, 20 мая, во время Ставки Верховного Главнокомандующего военные, представители разведки, Служба безопасности Украины и МИД подробно анализировали ситуацию на направлении Беларусь – Брянская область РФ.

"Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление", – заявил вчера глава государства. Он подчеркнул, что украинская сторона уже работает над усилением защиты на этом направлении, соответствующие поручения уже получило военное командование.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский также подтвердил существование угрозы со стороны Беларуси. По его словам, российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!