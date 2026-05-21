День вышиванки 2026: тысячи украинцев в Киеве вышли на улицы в своих лучших рубашках. Фоторепортаж

Ежегодно в мае украинцы отмечают Всемирный день вышиванки – в этом году праздник пришелся на 21 число. Многие жители и гости Киева поддержали его, надев традиционную украинскую одежду.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Этому празднику предшествовала акция "Всемирный день вышиванки", которую в 2006 году предложила студентка одного из украинских университетов.

Что известно

Так, каждый год в третий четверг мая во всем мире украинцы отмечают Всемирный день вышиванки. В этом году он пришелся на 21 число – именно поэтому на улицах, магазинах и других локациях, несмотря на плохую погоду, можно увидеть жителей Киева в вышиванках.

Надевая украинскую национальную одежду, многие люди пытаются поддерживать нашу историю и культуру. Стоит добавить, что традиционные орнаменты в каждом регионе Украины свои, но мало кто знает, что на самом деле видов вышиванок – больше сотни.

Всемирный день вышиванки – международный праздник, призванный сохранить исконные народные традиции создания и ношения этнической вышитой украинской одежды. Отмечается ежегодно в третий четверг мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в четверг, 21 мая, в честь Дня вышиванкипереодели скульптуры маленьких-основателей столицы Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбидь. Их одели в традиционные украинские наряды разных регионов Украины.

