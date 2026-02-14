В России устроили настоящий вой из-за случившегося на Олимпиаде-2026 с российским фигуристом. Видео

Российский фигурист Петр Гуменник закончил финал мужского катания на Олимпийских играх-2026 на шестом месте, несмотря на якобы чистые и сложнейшие прокаты. Судейские оценки вызвали шквал критики и истерику болельщиков из России, которые считают результат несправедливым и политически мотивированным.

На Ирах-2026 в Милане Гуменник выступал по мнению представителей России с одной из самых сложных программ дня, включая пять четверных прыжков. Тем не менее, его оценили ниже многих соперников с менее сложными элементами, а добавочные баллы за презентацию оказались крайне скромными.

Итальянская судья Тициана Моранди и канадка Лианна Карон выделяли других фигуристов, при этом строго штрафуя Гуменника.

Фанаты "фигурки" из РФ назвали случившееся "фарсом" и "позором".

Болельщики в соцсетях писали, что Петр показал национальный уровень мужского фигурного катания, даже не имея поддержки федерации и международного опыта. Один пользователь отметил, что "даже если бы Гуменник прыгнул пятерные прыжки вторыми, судьи все равно нашли бы, что отнять". Другой заявил: "Это был самый сильный прокат России за годы, и судьи пытались его унизить — в итоге унизились сами".

Среди комментариев звучали призывы к кардинальной смене подхода к судейству: "Давно пора вводить ИИ или хотя бы объективные критерии. То, что происходит сейчас, — не спорт, а политика". Фанаты отмечают якобы самообладание Гуменника и его профессионализм, называя его "абсолютным олимпийцем" и "гордостью страны".

Как сообщал OBOZ.UA, украинский фигурист Кирилл Марсак по итогам двух программ финишировал 19-м. Это стало лучшим результатом Украины за последние 24 года в мужском катании. За свое выступление в произвольной программе он получил 137,28 балла и 224,17 – в сумме.

Первым сенсационно стал казахстанец Михаил Шайдоров.

