В России титулованную футболистку сборной Бразилии посадили в тюрьму на 5 лет

Бразильская футболистка Летиция Виллар Паиш получила 5 лет и 2 месяца колонии общего режима в России по делу о контрабанде и хранении гашиша. При пересечении границы с Эстонией у спортсменки в ручной клади обнаружили 6,13 грамма наркотического вещества.

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33-летнюю спортсменку задержали на пункте пропуска в Ленинградской области после того, как служебная собака отреагировала на ее ручную кладь. При досмотре таможенники нашли гашиш общей массой 6,13 грамма.

Суд признал бразильянку виновной в контрабанде наркотических средств и их незаконном хранении без цели сбыта в значительном размере. Приговор составил 5 лет и 2 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, он вступил в силу летом 2026 года.

"Ее этапировали в женскую исправительную колонию №2 в Мордовии, она уже там. Мы добиваемся ее скорейшей экстрадиции в Бразилию, чтобы она могла отбыть наказание на родине", – сообщила РИА Новости адвокат футболистки Мария Сергеева.

Виллар Паиш признала вину. Во время разбирательства она объяснила, что приобрела гашиш в Европе из-за проблем с психическим здоровьем после развода и трудностей в карьере. По словам спортсменки, врачи ранее назначали ей препараты с каннабиноидами, разрешенные в ряде стран, поэтому она считала их использование законным и в России.

Летиция Виллар Паиш выступала за сборную Бразилии по пляжному футболу. В 2017 году она вошла в число номинантов на звание лучшей футболистки мира по версии Beach Soccer Worldwide.

В 2019 году Паиш завоевала "бронзу" Всемирных пляжных игр в Катаре в составе национальной команды Бразилии. Также бразильянка выступала на международных клубных турнирах Euro Winners Cup и Americas Winners Cup.

В 2025 году Виллар Паиш представляла СШ "Локомотив" из Санкт-Петербурга в женском Кубке России по пляжному футболу. На турнире она забила четыре мяча в пяти матчах.

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