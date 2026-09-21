Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила нелепое возмущение в связи с полным отстранением фигуристки Камилы Валиевой от международных соревнований. Представительница РФ назвала несправедливым лишение соотечественницы "нейтрального статуса", забыв о том, что та не только поддерживает режим диктатора Владимира Путина, но и допинговом скандале.

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Об этом Бестемьянова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт", комментируя первое выступление Валиевой на контрольных прокатах сборной России. Четырехкратная чемпионка мира выдала бред о том, что Валиева ведет борьбу против всего мира на фоне отстранения.

"Прокат у Камилы был трудный, с ошибками. Ей очень непросто. Она борется со всем миром, можно так сказать. Я могу пожелать ей только беречь себя, потому что она необыкновенно красивая фигуристка: просто встает в первую позу – и уже наслаждение. Поэтому желаем ей, чтобы она справилась с нервами, с неудачами и чтобы все дальше пошло лучше", – сказала Бестемьянова.

Отметим, что Валиева неудачно выступила на контрольных прокатах. После него она не сдержала слез и расплакалась.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус. Однако уже 5 сентября Международный союз конькобежцев (ISU) отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям.

В феврале 2024-го Камила Валиева появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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