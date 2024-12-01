В России решили загнобить Усика перед боем с Фьюри

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов сомневается в способности украинского супертяжеловеса Александр Усик (22-0, 14 КО) победить Тайсона Фьюри в реванше. Хрюнов считает что британец не оставит никаких шансов 37-летнему крымчанину.

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"Фьюри разгромно победит. Болею за него. Мы дружим лично", – заявил Хрюнов.

По словам промоутера, он особенно восхищается Тайсоном за его уважение к значимым людям в мире бокса.

"У Тайсона есть костюм, на котором вышиты портреты важных фигур бокса. Мой портрет там тоже есть", – добавил он.

Хрюнов считает, что Фьюри сможет собраться и продемонстрировать свою силу в реванше. "На это будет интересно посмотреть", – подытожил россиянин.

Напомним, второй бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри запланирован на 22 декабря и пройдет в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой прогноз Хрюнова.

"Блин, а я думал, что за свин у Фьюри на костюме вышит", ""Победа будет Za нами прошептал Хрюнов,сжав в кулачки свои копытца", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк выдал ересь о том, что Усик является продуктом "советской школы". Специалист также выразил уверенность в том, что в реванше с Тайсоном Фьюри именно украинец является фаворитом.

Ранее стало известно, что Фьюри хочет устроить трилогию с Усиком, чтобы войти в историю бокса. Кроме того, британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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