В России объявили "фейковыми чемпионами" победителей турниров, от которых отстранены россияне

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
861
В России объявили 'фейковыми чемпионами' победителей турниров, от которых отстранены россияне

Министр спорта России Михаил Дегтярев отметился очередным нелепым высказыванием об отстранении атлетов из страны-агрессорки от международных турниров. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал всех победителей соревнований без представителей РФ "фейковыми чемпионами".

Об этом Дегтярев заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости", комментируя поездку на саммит ШОС в Пекине. По словам ярого Z-патриота, китайские тренеры и спортсмены якобы поддерживают допуск россиян к международным соревнованиям.

"Россиян и белорусов вычёркивают – и получают фейковых чемпионов. Я был в Пекине, встречались с коллегами. Спортсмены и тренеры говорят: "Быстрее бы возвратились, с вами интересно соревноваться". Конечно, спортсмен думает, как хорошо бы нам победить. Но и хорошо. А мы думаем: хорошо бы победить спортсменов из Китая, Америки, Европы. Это спорт. Никакие бойкоты и ограничения ни к чему хорошему не приводили", – сказал Дегтярев.

Ранее официальная представительница МИД РФ Мария Захарова отметилась очередными агрессивными нападками на нашу страну со словами "украинизация мешает развиваться".

Как сообщал OBOZ.UA, тренер мужской сборной России Юрий Каминский потребовал от Союза биатлонистов России (СБР) подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК) из-за отстранения РФ.

