Тренер мужской сборной России Юрий Каминский потребовал от Союза биатлонистов России (СБР) подать в суд на Международный олимпийский комитет (МОК). Представитель страны-агрессорки обвинил организацию в издевательствах над представителями РФ после их недопуска к Играм-2026 в Милане.

Об этом Каминский заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Наставник команды, которая точно не выступит на главном старте четырехлетия, пожаловался на якобы несправедливое отношение к россиянам, повторив традиционные нарративы кремлевской пропаганды.

"На месте СБР я бы начал проводить более агрессивную политику. Раз вы так с нами, то и мы тоже! Для этого есть самые разные возможности. Например, надо активизировать международную лигу клубного биатлона, включиться в этот проект сумасшедшим образом, подключать всех спонсоров. А то нас бьют, издеваются, а мы никак не реагируем. Кроме того, это нарушение олимпийских принципов. А, значит, надо подавать жалобы в МОК, обращаться в суды. Чего мы боимся?!" – возмутился Каминский.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов со словами "с нами никто не считается" внезапно назвал логичным отстранение российских биатлонистов от ОИ-2026 в Милане.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по биатлону "оказалась в полном дер*ме" после того, как она осталась без экипировки высокого качества.

