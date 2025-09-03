'Украинизация мешает развиваться': Захарова мерзко высказалась о требовании Забарного к ПСЖ продать вратаря сборной России

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова отметилась очередными агрессивными нападками на Украину, комментируя переход во французский "Пари Сен-Жермен" Ильи Забарного. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина возмутилась, что наш соотечественник требовал от клуба продать вратаря сборной России Матвея Сафонова.

Видео дня

Об этом Захарова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Спикер российского террористического государства с характерным для него шовинизмом и надменностью назвала нашу страну угрозой спорту. Кроме того, она с невероятным цинизмом назвала украинцев, бежавших от агрессии РФ, "так называемыми беженцами".

"Эта украинизация повальная, что спорта, что международной повестки в целом, уже надоела всем. Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия. И она является искусственно внедренной. И все уже устали. В первую очередь, та же самая западная Европа увидела, кого воспитала, когда поближе рассмотрела так называемых украинских беженцев", – сказала Захарова.

Ранее Забарный откровенно рассказал о своих взаимоотношениях с Сафоновым после прихода ПСЖ. В свою очередь россиянин, говоря об Илье, ограничился двумя словами.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!